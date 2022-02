La migration des batraciens : levez-le pied !

Mieux connaitre les batraciens

Les batraciens sont aussi appelés amphibiens. Le terme amphibien (du grec amphi " en double" et bios "vie") signifie "qui a deux vies". Ces deux vies sont, d’une part, la vie aquatique que mènent les larves et têtards de batraciens et, d’autre part, la vie terrestre que mènent les jeunes et adultes. Entre les deux, la métamorphose : une phase délicate qui s’accompagne de transformations fondamentales, comme le passage d’une respiration branchiale (aquatique) à une respiration pulmonaire (aérienne). Du fait de ces deux phases d’existence, les batraciens adultes effectuent des déplacements annuels entre leur lieu de séjour terrestre et le milieu aquatique où ils se reproduisent. Lorsqu’ils ont importants, on appelle ces déplacements 'migrations". Les plus spectaculaires sont celles du crapaud commun : il peut parcourir plus de 4 km ! (source Natagora)

En Belgique, une 15ne de batraciens sont présentes, la plupart pouvant être vus sur nos routes en période de migrations.