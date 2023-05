La migration de Jupiter et Saturne étudiée par l’ULB grâce à des météorites

Une équipe composée notamment de chercheurs de l’ULB étudie un de ces spécimens rares retrouvés lors d’une mission belgo-japonaise 2012-2013 en Antarctique, sur le champ de glace bleue de Nansen.

Comme ils l’expliquent dans un communiqué, "ces travaux auxquels ont participé l’ULB et la VUB ont permis de mettre en évidence des structures de choc dans ces météorites, mais également des fragments d’autres astéroïdes incorporés dans les angrites. Cela signifie que les angrites témoignent de collisions qui ont mélangé partiellement le matériel issu des astéroïdes impacteur et impacté".

Selon eux, les angrites renferment sans doute la première preuve minéralogique et chimique de la migration des planètes géantes. "L’âge ancien des angrites coïncide avec un autre événement majeur postulé au début de notre système solaire : la migration des planètes géantes Jupiter et Saturne, d’abord vers l’intérieur du système solaire et ensuite vers l’extérieur, là où elles sont situées aujourd’hui. Cette migration ne s’est pas faite sans mal et a déstabilisé l’orbite de tous les astéroïdes qui étaient présents à ce moment-là, les faisant rentrer en collision entre eux".

L’étude des fragments devrait continuer et pourrait apporter plus de détails et d’infos sur les débuts de notre système solaire.