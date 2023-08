La mignonnerie du jour : il fait sa demande en mariage à l’arrivée du 35 km marche

Les Slovaques Dominik Cerny et Hana Burzalova ne sont pas devenus champions du monde du 35 km marche. Ils ne sont pas non plus montés sur le podium. Mais ils garderont certainement un souvenir impérissable des mondiaux de Budapest.



19e de la course masculine avec un record personnel, Dominik a sans doute attendu l’arrivée de sa compagne avec une certaine fébrilité. Quand Hana s’est présentée sur la Place des Héros, le marcheur de 25 ans s’est précipité pour l’accueillir. Pour la féliciter, mais pas seulement. Genou à terre, il l’a demandé en mariage.



Hana, 28e de l’épreuve, n’a pas hésité longtemps à dire oui. Et les deux tourtereaux se sont embrassés tendrement.