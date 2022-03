La Mif : bande de filles

Audrey, Novinha, Précieuse, Justine, Tamra, Alison, Caroline… pour diverses raisons et afin de les protéger, ces jeunes filles venues de différents horizons ont été séparées de leur famille et placées pour un temps dans ce foyer d’accueil de Genève. Malgré elles, les voilà ensemble sous un même toit, à devoir recomposer un environnement familier. Encadrées par des éducateurs qui font de leur mieux pour les aider à panser leurs blessures et à avancer dans la vie, elles peuvent aussi compter sur Lora, la directrice, de retour après un congé maladie et plus que jamais attentive et engagée dans son travail.

Entre ces jeunes, leurs éducateurs et la directrice, c’est une aventure de chaque jour et aujourd’hui, une bagarre a éclaté entre trois pensionnaires dans un couloir du foyer. En cause Audrey 16 ans qui a couché avec un de ses camarades, âgé de 14 ans…