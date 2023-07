La miellée d’été est excellente, malgré des abeilles mellifères toujours plus menacées

Sur les hauteurs de Champion, Christophe ouvre une à une ses ruches. "Il peut y avoir jusqu’à 60.000 abeilles ici. On est fiers aujourd’hui. C’est l’aboutissement d’une année de travail", confie l’apiculteur. Plusieurs membres de l’école d’apiculture de Namur sont réunis pour la miellée d’été, "et cela s’annonce bien. Après un printemps capricieux, on a connu des derniers mois secs. La floraison a été bonne."

À l’intérieur de chacune des ruches, des cadres gorgés de miel. "Ils sont lourds, on le sent ! Le poids peut grimper jusqu’à deux kilos ! Nous ne sommes pas sur une année exceptionnelle, mais nous pouvons être satisfaits. Il y a deux ans, nous n’avions rien eu. Nos récoltes sont devenues irrégulières. Les hivers sont moins froids et plus humides. Ce que les abeilles n’apprécient absolument pas."

Mais le climat n’est pas le seul élément à rendre la pratique de l’apiculture plus difficile : "Il y a 25 ans, il suffisait de déposer une ruche dans le fond du jardin. Aujourd’hui, il faut vraiment prêter attention presque journalièrement à ses essaims. Il y a les parasites, les frelons asiatiques et puis les pesticides. Si vous avez votre ruche à proximité d’une culture de maïs et qu’elle est pulvérisée, vos abeilles n’en reviennent jamais. Ça c’est dur !"