La microbrasserie Sparsa de Nivezé, récemment primée, s’est professionnalisée pour assurer sa pérennité

Deux nouveaux actionnaires débarquent et 500.000 euros sont investis ; parmi eux, José Maréchal, le technicien : " j’ai été à une foire brassicole à Nancy comme les brasseurs forment une grande famille et que j’étais à mes débuts, j’ai pu disposer de leurs conseils. On a acheté une machine à embouteiller et de nouvelles cuves. Aujourd’hui, la capacité est de 2000 litres par jour mais on ne les atteint pas car nous manquons de fermenteurs ; c’est notre prochain achat."