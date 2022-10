La micro-ferme du Bout du Monde : Une exploitation à taille familiale en totale autonomie énergétique

Anaïse est herboriste (www.lesjardinsdanaise.be) et cultive des plantes aromatiques et médicinales. Michael est maraîcher et produit des légumes et des fruits. De la graine à la récolte, ils travaillent uniquement à la main, sur sol vivant, en prenant soin de notre écosystème. Les cueillettes sauvages s’étalent du printemps à l’automne et remplissent également leurs paniers. La micro-ferme du Bout du Monde est un havre de paix, dans lequel la faune a trouvé une oasis, un lieu propice à leurs activités : formations pour atteindre l’autonomie alimentaire et la redécouverte des soins par les plantes, transformations, pépinière, consultances pour les professionnels ou les particuliers qui souhaitent un conseil ou un accompagnement de la création à l’optimisation d’un projet de production alimentaire.