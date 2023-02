Dans le parc du Serengeti, Reinhard Radke a filmé une bande de guépards vivant et chassant ensemble des proies bien plus grandes que la moyenne.

Connus pour leur agilité et leur rapidité, les guépards sont en revanche loin d’être les plus téméraires dans le règne animalier. Le plus souvent, ils ne s’attaquent qu’à des proies plus petites, comme les lièvres ou les gazelles. Dans le parc national du Serengeti en Tanzanie, pourtant, cinq guépards mâles semblent déroger à la règle, puisqu’ils chassent ensemble des gnous pouvant peser jusqu’à 200 kilos. Un fait d’autant plus remarquable qu’ils forment tous les cinq la plus grande alliance de guépards jamais observée…

La preuve que l’union fait la force ?