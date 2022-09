La Meuse en chômage : sauvetage des poissons, et nettoyage !

Tous les 5 ans, la Meuse est mise en chômage. Concrètement, il s’agit de remettre la Meuse à son état naturel, et donc au niveau normal qu’aurait le fleuve dans son lit, si les nombreux barrages n’existaient pas pour la maintenir navigable. Lors de chaque chômage, les équipes du SPW relâchent de l’eau aux différents barrages et écluses en amont (un peu chaque jour, de manière progressive, pour éviter débordements et inondations en aval). Ainsi, le fleuve est mis au chômage, et n’est plus navigable depuis la frontière française, jusqu’au barrage et l’écluse de la Plante, en amont du confluent de la Sambre et de la Meuse.

Cette baisse du niveau permettra pendant 3 semaines (jusqu’au 17 octobre à 6h du matin) de nettoyer les berges, entretenir les écluses, les pilastres de ponts et donc les ouvrages d’art, mais aussi de nettoyer le lit du fleuve. Le niveau le plus bas a été atteint ce 26 septembre en fin de journée et sera laissé à ce niveau pour permettre aux équipes d’intervenir pour l’entretien.

Dès le début de cette période de chômage (le samedi 24 septembre), et jusqu’au rétablissement du niveau normal (17 octobre), la pêche est également interdite. Avec contrôles et sanctions à l’appui.