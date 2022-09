La Meuse bientôt vide à Namur : le chômage du fleuve se prépare pour 3 semaines

Pas de surprise, l’opération se prépare déjà depuis plusieurs mois. La batellerie est prévenue, les ports de plaisance aussi.

Pour les propriétaires qui n’auraient pas enlevé leur bateau, l’ingénieur de l’opération a la responsabilité légale de couler l’embarcation. Il ne peut en fait pas le déplacer lui-même.

Et sous la surface aussi, on déménage. Les poissons seront pour la majorité entraînés dans les eaux au-delà de Namur. Pour ceux qui se retrouveraient bloqués par la baisse du niveau de l’eau, "des agents du Département Nature et Forêts seront présents sur place dès les premières opérations du chômage et s’occuperont de sauver des poissons", rassure Sarah Pierre du SPW.

Il faudra ensuite deux fois plus de temps pour remplir à nouveau la Meuse que pour l’assécher.