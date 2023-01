La Meuse au bord du débordement : comment la Wallonie gère les gros débits ?

Avec les fortes pluies de ces derniers jours, la Meuse, véritable réceptacle de toutes les rivières secondaires, gonfle inexorablement. Pour maintenir les ouvrages d’art en état mais également limiter les risques d’inondations, le service public de Wallonie s’adapte.

784 m³/s en Haute Meuse ce lundi matin et 1008 m³/s dans la Meuse moyenne : les débits du fleuve ne cessent d’augmenter suite aux pluies depuis 4 jours. Les pré-alertes de crues ont été annoncées notamment les bassins de la Semois et de l’Eau noire, deux rivières qui se jettent dans la Meuse dont le débit s’accentue avec un décalage. Seuls quelques centimètres séparent désormais l’eau des quais à Namur par exemple. Une situation qui demande des adaptations : "Les bateaux avalants (vers Liège) sont interdits sur la Haute Meuse car c’est moins dangereux de naviguer en remontant le courant dans de telles conditions. Tout bateau et convoi de plus de 135 m sont aussi interdits en Meuse moyenne. ", explique Sarah Pierre, porte-parole du service public de Wallonie (SPW).