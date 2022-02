La Méthode Williams : le rêve américain à la force du poignet

Personne n’ignore à quel point Venus et Serena Williams, qui à elles deux et individuellement battent des records de victoires, ont bouleversé le paysage du tennis contemporain jusque-là réservé à une élite pour l’essentiel blanche et aisée.

Plus qu’un biopic sur ces deux championnes hors catégorie, c’est à un portrait que se livre La méthode Williams. Celui d’un homme qui avait une revanche à prendre sur sa condition de noir pauvre qui dès son plus jeune âge a dû se battre contre la police, le Ku Klux Klan, et cela sans père pour le défendre. Et qui aujourd’hui qu’il a fondé une famille, voient en ses filles celles qui " vont changer le monde ", même s’il faut encore prendre des coups et en découdre avec les gangs du quartier, les services sociaux, les regards en biais des blancs, ou encore travailler de nuit pour mieux entraîner Vénus et Serena le jour.

Son acharnement et sa foi vont payer, au point qu’arrivé à ses fins Richard continuera à faire que le tennis américain se plie à ses exigences… pour lui la lutte n’est jamais finie et sa soif de revanche semble inextinguible.