"La méthode Williams" et "La dernière tentation des belges" : les choix ciné de Cathy Immelen

Tous les soirs c’est pareil, on ne sait plus quoi regarder, entre le ciné, la TV et les plateformes de streaming… Il y a trop de choix ! Le vendredi dans le Réveil de Tipik, Cathy vient vous donner quelques recommandations ciné & séries à regarder le week-end, histoire de ne pas passer son temps à trop chercher. On dit merci qui ? Merci Cathy !

Cette semaine, Cathy nous parle du film américain "La Méthode Williams" ("King Richard"), un biopic dans le milieu du tennis avec Will Smith dans le rôle de Richard Williams, le papa des deux championnes de tennis : Venus et Serena Williams.

Cathy nous propose également "La dernière tentation des Belges" signé par l'artiste iconoclaste belge Jan Bucquoy et dont la protagoniste est incarnée par Alice Dutoit, bien connue des auditeurs de Tipik sous le nom d'Alice on the Roof !

Coup d'envoi également de la semaine du cinéma belge sur Tipik prévue pour la semaine prochaine à l'occasion de la 11ème cérémonie des Magritte du cinéma qui se tiendra le 12 février prochain. À cette occasion, Cathy fait le tour des dernières sorties belges et évoque "Lucky" d'Olivier Van Hoofstadt et "Losers Revolution" avec ... Kody !