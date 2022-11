La méthode "Renata Franca" : cette incroyable technique de massage qui réduit la cellulite et détoxifie l’organisme

Via le bouche-à-oreille, Renata Franca a fini par se faire nom et par paraître dans les magazines du pays. En 2016, elle a lancé sa marque éponyme, le Spa Renata Franca, afin de former des jeunes femmes à sa méthode. En quelques années seulement, elle a réussi à étendre son invention à l’international. Désormais, la méthode Renata Franca est apprise et pratiquée à travers le monde.

La méthode Renata Franca, c’est quoi ?

Partant du constat que le débit de la lymphe est naturellement lent, la méthode Renata Franca a pour but de stimuler le réseau lymphatique. Le drainage lymphatique méthode Renata Franca est une technique de massage manuelle qui consiste à drainer l’ensemble du corps en utilisant une pression assez ferme et un rythme soutenu. Il est constitué d’une série de gestes chorégraphiés selon un protocole très précis en effectuant des pressions et des pompages.