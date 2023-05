La méthode kangourou : une couveuse humaine que le GHdC met à l’honneur

Ce lundi 15 mai, c’était la journée internationale de la méthode kangourou. Pour l’occasion, le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) organisait une "journée marathon". L’objectif : sensibiliser les parents sur les bien faits de la méthode kangourou, améliorer son service et attirer l’attention des politiques sur cette méthode efficace, simple, mais coûteuse (mobilisation des infirmières, aménagement d’infrastructures confortables).

Mais qu’est-ce que c’est au juste, la "méthode kangourou" ? "C’est une méthode de soins qui consiste essentiellement à mettre les bébés (prématurés ou non) en peau à peau sur le torse nu d’un parent pendant une durée prolongée quand un enfant est en service néonatalogie", explique Antoine Bachy, pédiatre néonatologue et chef de service de néonatalogie au GHdC. Par "durée prolongée", le médecin entend jusqu’à 24h/24. Toutefois, garder son bébé sur soi autant de temps n’est pas indispensable. "Ce que l’on recommande, c’est de le prendre au moins six heures par jour", réagit néanmoins Hakima Bouflioune, "mais le service est ouvert aux parents 24h/24, ils peuvent prendre leur bébé aussi longtemps qu’ils le souhaitent."

La méthode a été popularisée à la fin des années 70 en Colombie. À l’époque, le pays manque de couveuses et décide de s’inspirer des marsupiaux. Ces animaux ont en effet pour habitude de garder leurs petits dans la poche de leur ventre jusqu’à ce qu’ils soient autonomes. En Belgique, les couveuses ne manquent pas et pourtant, la pratique est largement répandue. "C’est très important pour les bébés", affirme le pédiatre. "Des études ont montré que la méthode kangourou permet de réguler la respiration des nourrissons, leur température, permet un sommeil plus profond, diminue le stress, promeut l’allaitement et l’attachement parent-enfant."