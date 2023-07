La méthode "infaillible" d’Olivier Fraipont pour devenir riche et rester éternellement jeune et beau

Pour son exposé, le jeune et brillant Olivier Fraipont s’adresse au jeune auditeur ou à tous ceux qui ont envie d’une vie plus belle : il possède le secret d’une méthode (soi-disant) infaillible pour devenir riche et rester jeune et beau éternellement. La voici en exclusivité dans Salut les Copions sur La Première.