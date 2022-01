La méthode HEAL, pour s'entraîner au bonheur

Pour garder le moral en toutes circonstances (ou presque), une méthode a vu le jour, la méthode HEAL. Les chercheurs de l'université de Californie à Berkeley on mit au point une méthode en quatre étapes pour booster ses sentiments positifs. Selon les spécialistes, se concentrer sur les émotions positives permet de créer une "spirale ascendante" et donc d'améliorer le bonheur.

L'idée est de vivre et profiter des moments et de les faire durer plus longtemps.