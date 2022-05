"La méthode Cauet, une émission d’une autre époque" selon son animateur Cauet

Sa voix a résonné dans les oreilles de plusieurs, durant des années, lui, c’est l’animateur radio et télé Sébastien Cauet. Après un long moment de silence, il réapparaît avec un nouveau projet, l’application "Podcast Story". En quelques mots, il explique à David Barbet comment lui est venue l’idée et en quoi elle consiste…

"J’ai vu le succès grandissant aux Etats-Unis, ainsi que sur mes podcasts, d’émissions radio ; je l’ai peut-être senti comme j’ai senti, il y a des années, le digital qui arrivait et, il y a 10 ans, YouTube qui arrivait en support de tout ce qu’on faisait. Je me suis dit 'il faut y aller' parce que quand je regardais le paysage [médiatique, ndlr] il n’y avait pas ce que je voulais faire. Il y avait des livres lus, de fausses émissions de radio qui étaient faites en podcast mais bizarrement pas de stories qui tiennent en 15 minutes, une sorte de culture ouverte à tout le monde avec des thèmes un peu chocs. Et je me suis dit que je voulais faire cette maison de la presse version 2.0.

Finalement il fallait qu’on ait un titre en lien avec notre plateforme et comme on fait des podcasts et des stories, "Podcast Story" en appli était ce qu’il y avait de plus facile".