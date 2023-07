La méthode 3-2-8, une routine sportive à adopter pour l'été.

Mais cette tendance a-t-elle de réels avantages bénéfiques pour la santé ? Selon une étude de Sports Medicine, mélanger différents styles d’entraînement comme des exercices de force, de cardio et de puissance offrent de meilleurs résultats musculaires chez les femmes. Et chacun des exercices du 3-2-8 offre des bienfaits différents et complémentaires pour le corps.

Natalie Rose soutient également que la méthode permettrait de remédier au déséquilibre hormonal, souvent provoqué par le stress et la fatigue. "Avant, je souffrais beaucoup d'épuisement, de sautes d'humeur, de douleurs articulaires et de blessures dues au surentraînement et au manque de repos. On m'a dit que j'avais un déséquilibre hormonal parce que mon taux de cortisol était très élevé. Le Pilates m'a permis de retrouver un peu de calme et d'équilibre et donner la priorité aux jours de repos et de récupération active, ce qui a réduit mon niveau de stress général."