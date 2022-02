La météo pluvieuse et venteuse cause des soucis sur nos routes

Plusieurs chaussées inondées sont signalées :

- sur l'E40 vers Ostendre à hauteur de Alost , la bande de gauche est sous eau

- sur l'E19 vers Bruxelles peu avant la sortie Mons, la chaussée est innondée (un véhicule accidenté en BAU, Prudence présence d'enfants sur place)

Présence d'Arbres, branches, ... sur les chaussées :

- sur l'A54 vers Charleroi, à hauteur de Buzet, un arbre qui encombre BAU, bande droite et une partie de la bande de gauche.

- sur l'E40 vers Liège, à hauteur de Hélécine, un arbre en bande de droite

Nous vous rappelons que de fortes pluies et de fortes rafales de vent s'abattent sur notre Pays. Pour plus de sécurité, il est conseillé de limiter votre vitesse, d'allumer vos phares et de garder une distance de sécurité. Le risque d'aquaplanage est bien présent. POUR RAPPEL, les conducteurs de poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits de dépassement sur les autoroutes et les nationales à 4 bandes minimum.