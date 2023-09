La météo, la rumeur Ogier chez Hyundai, la course au titre : Thierry Neuville préface le Rallye de l’Acropole

Thierry Neuville, qui a remporté l’édition 2022 du Rallye de l’Acropole, s’apprête à vivre un week-end bien différent de celui de l’an dernier. En raison des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Grèce ces derniers jours, les reconnaissances ont été perturbées, et plusieurs spéciales se dérouleront sur des routes détrempées.

"Il y a eu pas mal d’inondations, et il y a beaucoup de boue dans les spéciales, souligne Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Grèce. La difficulté pour nous lors des reconnaissances, c’était de garder de la visibilité ! Il y avait de gros orages et beaucoup de flaques d’eau, le pare-brise était constamment rempli d’eau. C’était très difficile de prendre des notes. Pendant le rallye, on n’a aucune idée de comment seront les conditions… Cela devrait sécher un peu sur les spéciales au programme samedi et dimanche, les conditions devraient être très différentes. Ce sera difficile d’appréhender ces spéciales, il suffit d’un piège pour être dehors. Les grosses pluies sont passées, les conditions devraient être beaucoup plus stables dès vendredi. On pourrait même souvent voir le soleil !"

L’année dernière, Hyundai Motorsport avait réalisé le premier triplé de son histoire sur ce Rallye de l’Acropole. Thierry Neuville s’était imposé devant Ott Tanak et Kalle Rovanpera.

"Avec ces conditions et toutes les difficultés rencontrées lors des reconnaissances, impossible de savoir qui sera le plus fort, reprend le pilote belge. On ne sait pas non plus comment la route va évoluer après le passage de chaque voiture. Personne ne peut dire qui aura la meilleure position sur la route, ni qui sera le plus rapide. Ce sera de la découverte, il faudra suivre son feeling. Quand ça sèche ici, ça devient vraiment compliqué, la boue devient une espèce de pâte, et même à pied, on ne tient pas debout ! Il suffit d’un freinage, d’un virage pour finir dehors. Il faudra rester sur la route, et la gestion des pneus peut aussi être importante, on n’a que 12 softs pour tout le week-end."

Revenu à 36 longueurs du leader Kalle Rovanpera après le Rallye de Finlande, Thierry Neuville a encore quatre épreuves pour refaire son retard sur le Champion du Monde en titre. Jouable ?

"Honnêtement, je ne pense pas être encore revenu dans le match, conclut TN. Il aura plus de pression que nous, on peut tenter des coups et essayer de gagner encore quelques points. Elfyn va clairement mettre la pression lui aussi, et quand c’est le cas, on n’est pas à l’abri d’une erreur. La rumeur Ogier chez Hyundai ? Personnellement, je n’y crois pas trop. Il roule à la carte chez Toyota avec la voiture la plus compétitive du plateau sur l’ensemble de la saison. Je ne vois pas pourquoi il changerait. Si on veut se donner une chance de gagner face à Toyota, on a besoin des meilleurs pilotes disponibles sur le marché. On ne voudrait pas affronter un quatuor Ogier-Tanak-Elfyn-Kalle chez Toyota ! Mon pronostic ici ? Aucune idée. J’espère gagner comme l’an passé, on verra ce qui suit derrière !"