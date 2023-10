La météo du week-end : toujours beaucoup de douceur

Ce matin le ciel est souvent nuageux avec de possibles ondés par endroits mis à part dans le sud du pays ou le ciel est dégagé. En seconde partie de matinée le soleil devient de plus en plus généreux sur l’ensemble du pays dans une ambiance agréable. Les températures affichent en milieu de matinée 13 à 14 degrés de Virton à Spa, 15 degrés à Liège, 17 à Bruxelles et 18 en allant vers le littoral.

Cet après-midi, soleil radieux et un thermomètre qui affiche des températures très douces et même chaudes pour la saison avec 21 à 23 degrés.

Ce soir et cette nuit des nuages feront leur apparition, surtout sur le nord du pays mais le temps restera sec.

Demain matin davantage de nuages mis à part le long de la frontière française, le temps reste sec avec toujours de la douceur, 13 degrés à Botrange, 15 à Namur, 16 degrés à Bruxelles et 18 degrés à la mer.

L’après-midi, du soleil, un temps sec, de la douceur avec 19 à 20 degrés sur l’est, jusqu’à 22 degrés dans le Hainaut et 21 à la côte.