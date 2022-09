La météo de votre week-end : un temps arrosé et agité!

Dimanche : nouvelle perturbation active

Dimanche, de nouvelles pluies arrivent dès le matin avec une seconde perturbation. Elle sera aussi très active, apportant un temps maussade une bonne partie de la journée. Les pluies seront parfois soutenues avec un vent sensible. Les cumuls de pluie seront compris entre 15 et 20 millimètre. Côté mercure, on sera dans des valeurs de saisons entre 12 et 17 degrés.

Retour d’un temps plus calme dès lundi sous un mercure plus doux et un soleil plus généreux.