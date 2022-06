La météo de ce vendredi sera progressivement plus nuageuse avec quelques orages

La journée de dimanche sera la plus instable de ce long week-end : un front pluvio-orageux traversera notre pays et donc la pluie concernera toutes les régions avec parfois des orages et des cumuls de pluie localement assez importants, il faudra rester prudents. On perdra quelques degrés avec des maxima de 20 à 23°C.

Lundi, ce sera le retour d’un temps plus stable et globalement sec mais nuageux. Quelques averses résiduelles ne seront pas exclues dans le sud-est du territoire. Les maxima seront stationnaires et iront de 19 à 23°C.