La météo changeante fait "le côté mythique du Giro" mais peut peser dans la course au maillot rose : "Il y a déjà beaucoup de fatigue"

Pour la première fois dans ce Giro, le peloton a dépassé les 2000m d’altitude avec l’arrivée au Gran Sasso d’Italia lors de la 7e étape. Une arrivée au milieu de la neige qui a mis les organismes à rude épreuve. Les variations de température sont nombreuses sur le Tour d’Italie mais sur cette septième étape les coureurs en ont vu de toutes les couleurs avec la météo. Julien Pinot, frère de Thibaut et préparateur physique pour la formation Groupama – FDJ, est revenu sur les difficultés d’adaptation que le corps peu rencontré au micro de Samuël Grulois : "Hier c’était vraiment compliqué. On est parti au départ sous la pluie, il y a eu un gros orage. Les mecs étaient beaucoup habillés. On est arrivé au-dessus du premier col, il faisait 7 degrés avec de la pluie. On s’attendait à une descente froide. Ça a commencé à se découvrir, en bas de la descente il faisait 22 degrés avec du soleil. Donc de gros écarts de température en l’espace de 30 minutes. Et après inversement dans la montée finale. Il faisait 23 degrés au pied et au sommet, il faisait 2 degrés, ressenti froid peut-être même moins avec le vent".

En plus de la météo, les difficultés d’accès à la ligne d’arrivée ont également joué des tours aux équipes : "Ce qui ajoutait de la complexité c’est qu’il n’y avait pas les bus en haut. Donc il fallait soit se changer, soit attendre pour prendre une télécabine, certains sont redescendus à vélo. Donc ce sont des dispositifs compliqués. On avait l’expérience de 2018 où on avait déjà fait l’arrivée à cet endroit. On avait mis beaucoup de personnes à l’arrivée pour gérer le flux. Il y avait une télécabine à prendre au milieu des spectateurs, avec le covid qui traîne. Il y a beaucoup de paramètres à essayer de maîtriser au mieux pour éviter que nos coureurs tombent malades. Même si en prenant toutes les précautions, on a un non-partant et je pense que dans toutes les équipes, il y a des petits maux de gorge, des petites choses comme ça".

Si la météo est particulièrement récalcitrante sur cette première semaine de course, un autre facteur peut également expliquer les difficultés à s’adapter aux conditions changeantes. Les coureurs ont, en effet, l’habitude de fuir le mauvais temps pour se préparer au mieux pour leurs objectifs : "Les journées s’enchaînent, il y a la pluie. De plus en plus, les coureurs s’entraînent en altitude, dans des destinations qui sont chaudes. On fuit un peu tout ce qui est humide et froid en préparation. On est un peu moins habitué à affronter ces conditions-là. On essaye de s’adapter au mieux avec les vêtements. Hier ça a été un chassé-croisé aux voitures des directeurs sportifs pour se changer, remettre des habits secs. Et la même chose à l’arrivée".

Pour un préparateur physique comme Julien Pinot, il faut donc essayer de placer les coureurs dans les meilleures conditions et la récupération sur ce Giro peut être plus compliquée que prévu : "On est toujours à la limite. Ce sont des machines de haute précision. Quand la météo est très changeante et qu’on enchaîne plusieurs journées de pluie, on sait que ça laisse des traces. Il y avait du vent, chaque équipe est dans la gestion, on sait que la 3e semaine va être très dure. Au final on se disait que la première semaine n’était pas très dure à part les deux contre-la-montre et on se rend compte qu’il y a déjà beaucoup de fatigue. Il y a de gros transferts aussi. Et tout ça pèse sur les organismes des coureurs".

Et chez Groupama – FDJ, certains ont été surpris de voir autant de variations de températures : "On a des néophytes, des jeunes qui découvrent le Giro et ils sont étonnés de voir ça. Notre réponse c’est que c’est le Tour d’Italie. C’est ce qui amène aussi, on ne va pas dire le charme parce que des fois c’est peut-être extrême, mais c’est le côté mythique du Giro".