La météo au service des gamers

La démarche ne s’arrête pas à reproduire visuellement les caractéristiques météorologiques. Un bon jeu vidéo prendra en compte l’ensemble de ce que ces notions peuvent inspirer aux joueurs. C’est pourquoi le travail du son aura aussi toute son importance. Dans " Ary et le secret des saisons ", lorsque le personnage court dans la neige, les bruits de pas sont bien présents et renforcent la sensation de courir avec. Il en va de même au printemps, les bruits évoquant les cris d’oiseaux et du vent renforcent un peu plus l’immersion. Sébastien va même plus loin. Les musiques qui accompagnent chaque niveau du jeu ont été créées par un orchestre en fonction des saisons.