La Meta-claque de l’ex-Facebook

Parlons de Facebook ou plutôt de Meta, puisque le premier réseau social mondial a changé de nom et s’appelle désormais Meta, pour Metaverse, ce mot tiré des romans de science-fiction et qui désigne l’univers virtuel ou parallèle dans lequel nous serons tous immergés d’ici peu grâce aux géants d’Internet.

En choisissant ce nom de Meta, Facebook veut se positionner sur cette nouvelle porte d’entrée du web et prendre les devants pour le jour où nous n’aurons plus que ce mot à la bouche. Mais ce Metaverse, s’est traduit par une Méta-claque boursière pour l’ancien Facebook. Une claque donnée ce jeudi à Wall Street et qui a fait chuter l’action Meta de plus de 20% soit une disparition de 200 milliards de dollars en quelques heures. Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, ex-Facebook a lui-même perdu ce jeudi l’équivalent de 25 milliards de dollars.

Qu’a donc fait Meta pour mériter une telle descente aux enfers ? Bonne question, car les résultats publiés par Meta sont plutôt bons : son bénéfice est même en hausse de 43% à hauteur de 43 milliards de dollars. Mais voilà, la Bourse est une machine à anticiper le futur, elle ne regarde pas les chiffres du passé et se braque uniquement sur l’avenir. Et là, les investisseurs ont peur…