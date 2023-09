La messe en Wallon, un moment de souvenir mais aussi l’occasion de rire de ceux qui font l’actualité

L’invité de Namur matin ce lundi, c’est l’abbé Bernard Van Vynckt, doyen de Marche-en-Famenne. Il célèbre à l’occasion des 100 ans des fêtes de Wallonie sa neuvième messe en Wallon. La messe en Wallon est devenue au fil des décennies un incontournable des Wallos, et plus particulièrement du lundi des Namurois.

Une messe du souvenir qui est également l’occasion d’égratigner gentiment personnalités et faits d’actualité. "Cette année ? Je vais un peu parler de politique. Mais je vais surtout laisser ce sujet pour 2024" sourit Bernard Van Vynckt. "Un petit scoop ? Allez, on va notamment parler de cet été caniculaire. Je me pose toujours la question en Belgique".