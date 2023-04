La messe en si de Bach, interprétée par John Eliot Gardiner et son Monteverdi Choir à Bozar

Le 20 avril prochain, l'éminent chef d'orchestre britannique John Eliot Gardiner fêtera son 80e anniversaire. Et ce samedi, vous aurez le privilège de l'écouter, à la direction de son Monteverdi Choir et des English Baroque Soloists dans l'une des œuvres majeures de Bach, la fameuse Messe en si. Un concert à vivre en direct de Bozar, dès 20h, sur Musiq3.

John Eliot Gardiner est l'un des grands pionniers de la renaissance de la musique ancienne. Né le 200 avril 1943, il fêtera dans quelques jours ses 80 printemps. Et à cette occasion, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le reçoit avec son Monteverdi Choir, dans l'une des œuvres les plus emblématiques de Jean-Sébastien Bach, la grande Messe en si mineur.

Gardiner est le fils d'un père fermier, écologiste avant l'heure, et d'une mère musicienne. Il est très tôt plongé dans la musique. Tout comme un célèbre personnage de bande-dessiné, il est tombé dans la marmite (musicale) quand il était petit. Il fait ses études au King's College de l'Université de Cambridge. Il a comme professeur de musicologie Sir Thurston Dart, qui est un spécialiste de la musique ancienne, et il ira ensuite à Paris pour suivre l'enseignement de Nadia Boulanger. Étant encore étudiant au King's College, il fonde le fameux Monteverdi Choir en 1964. C'est avec ce chœur qu'il dirigera les Vêpres de Monteverdi, celles qui l'avait tant marqué alors qu'il était âgé de huit, celles qui, certainement, lui ont donner l'envie de devenir musicien.

En 1968, il fonde l'English Baroque Soloists, un orchestre jouant sur instruments d'époque. Quelques années plus tard, il crée l'Orchestre révolutionnaire romantique, qui aura pour vocation de jouer la musique des XIXᵉ et début du XXᵉ siècle. Son premier concert public en 1990 est consacré à la restitution du Deutsches Requiem de Brahms. Et puis en 1993, c'est aussi lui qui donnera pour la première fois, sur instruments d'époque, la première messe solennelle de Berlioz à Westminster Abbey, une représentation qui a fait grand bruit.

John Eliot Gardiner est un chef qui a évidemment été invité par de nombreux orchestres internationaux. Il a eu de nombreuses distinctions honorifiques et, pour la petite histoire, il hérite d'une ferme biologique.

Il consacre une grande partie de sa carrière à la musique baroque et classique avec Schütz, Buxtehude, Bach ou encore Haendel. Puis il va explorer Mozart, Haydn et jusqu'à l'intégrale des symphonies de Beethoven, puis Schumann, Brahms, en jouant toujours sur instruments d'époque. Il s'intéressera également un peu à l'opéra, avec notamment quelques oeuvres de Mozart. Et puis, il aime beaucoup la musique française comme celle Debussy.

Une personnalité que vous retrouverez ce samedi 15 avril sur la scène de Bozar dans la Messe en si de Bach, une soirée que vous pourrez également vivre en direct sur Musiq3, en compagnie de Nicolas Blanmont, dès 20h.