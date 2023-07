La mésaventure de Daniel, bloqué à l’intérieur d’une banque après sa fermeture

C’est une situation un peu particulière et stressante que vient de vivre Daniel à Jemeppe-sur-Meuse, dans la commune de Seraing. Ce vendredi, il s’est rendu dans l’agence ING de la localité afin d’y déposer de l’argent au distributeur. Il était 17 heures, le moment où le personnel a quitté celle-ci et… l’a enfermé à l’intérieur. La suite est rocambolesque.

" Les trois employés sont sortis par un couloir. Ils ont discuté quelques minutes devant la porte, à 1m50 de moi. Ils l’ont fermée à clé et sont partis. Pourtant, il est difficile de ne pas me voir : je fais 1m90 et 120 kilos. Un client a voulu entrer quelques minutes plus tard mais la porte était fermée donc il n’a pas pu l’ouvrir. Je lui ai demandé d’appeler mon épouse qui était un peu plus loin. Elle a alors appelé le 101 à 17h13. Vingt minutes plus tard ils ont rappelé en disant qu’il fallait téléphoner à Securitas. Ceux-ci ont essayé de débloquer la porte à distance mais ça n’a pas fonctionné. J’ai aussi essayé le bouton de panique mais il ne fonctionnait pas non plus ", explique Daniel.

" A 17h53, mon épouse a alors appelé le 112. Les pompiers sont venus. Ils ont essayé d’ouvrir mais ils m’ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas casser la porte sans la présence de la police… qui n’est pas venue. Enfin, à 18h20, une personne de Securitas est venue… pour remplacer le bouton de panique. Elle ne savait pas qu’il y avait quelqu’un bloqué à l’intérieur. C’est alors que j’ai été libéré ", conclut-il, non sans annoncer son intention de déposer plainte.