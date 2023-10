La merveilleuse surprise d’Alice on the Roof pour le direct de CAP48

À l’occasion de la Grande soirée CAP48 qui se déroule ce dimanche 15 octobre, Alice on the Roof, la nouvelle coach de The Voice Kids, a tenu à être présente sur le plateau pour soutenir la cause. C’est aidée de ses dix talents de The Voice Kids récupérés lors des Blind Auditions et de la chorale Equinox de Bruxelles qu’elle nous a concocté une magnifique surprise.