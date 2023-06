La mérule à Verviers dans ces maisons de la rue du marteau

Les bulldozers n’ont pas fini de grignoter le centre de Verviers. La mérule a été identifiée dans les bâtiments vides de type "parisien" du début de la rue du marteau, face à l’ancien "Printemps" et dans une maison derrière. Le bourgmestre rencontre ce jeudi matin le propriétaire, la société City Mall. Alexandre Loffet envisage d’imposer la démolition rapide du bâtiment le plus infecté. "Le problème du traitement de la mérule, c’est qu’on le demande depuis plusieurs mois et qu’aujourd’hui on est face à un problème qui prend de l’ampleur."