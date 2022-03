La mère de Roberto Mancini critique les choix de son fils et s’attaque à Jorginho après la défaite de l’Italie

L’Italie n’ira pas à la Coupe du monde 2022. Deux jours après ce coup de tonnerre sur la planète football, le peuple italien ne s’est toujours pas remis de cette terrible défaite face à la Macédoine du Nord (0-1). À commencer par… la mère du sélectionneur de la Squadra Azzurra Roberto Mancini, qui n’a pas hésité une seule seconde à remettre en cause les choix de son fils.

Pour Marianna Puolo, Mancini aurait commis une erreur en ne sélectionnant pas… Mario Balotelli. "Hier (Jeudi) aurait pu mieux se passer, mais c’est le football, parfois les choses vont bien et parfois les choses vont mal. Nous avions le match entre nos mains mais l’attaque n’était pas géniale. J’aurais appelé Balotelli, car il a une force physique incroyable et devant le but, personne ne peut l’arrêter. Mais mon fils n’a certainement pas besoin de conseils", a expliqué la mère du tacticien italien sur Radio Uno.

Il faut dire que Super Mario réalise une saison plus que correcte avec l’Adana Demirspor, en première division turque. Balotelli présente des statistiques intéressantes avec 11 buts marqués et 4 assists distillés depuis le début de la saison. De là à dire qu’il aurait fait la différence…

Et la maman de Roberto Mancini ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Après son fils, l’Italienne a décidé de s’attaquer au milieu de terrain de Chelsea Jorginho, qui a manqué plusieurs penalties pendant la phase de qualifications : "Malheureusement, des erreurs comme celles de Jorginho ont coûté cher. Je ne veux pas le pointer du doigt parce qu’il ne l’a certainement pas fait exprès, mais si vous manquez trois penalties… ".

Une chose est sûre, si Roberto Mancini venait à quitter la Nazionale, son successeur est déjà tout trouvé en la personne de Marianna Puolo…