La mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim pour qu’on laisse son fils tranquille

Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football est dans de sales draps depuis la finale de la Coupe du monde féminine. Alors que la Roja est parvenue à décrocher le tout premier titre mondial de son histoire, Rubiales a embrassé sur la bouche Jenni Hermoso sans son consentement au moment des célébrations. Les images ont fait le tour de la planète, éclipsant l’exploit sportif des joueuses.

De nombreuses personnes ont réclamé la démission de Rubiales et ont publiquement soutenu la joueuse. Le principal intéressé a refusé de démissionner, et est désormais suspendu par l’UEFA. Tout semble l’accabler, et peu de gens le soutiennent encore. Sauf sa maman. Celle-ci a décidé d’entamer une grève de la faim jusqu’à ce que son fils soit blanchi, elle a même demandé à Jenni Hermoso "de dire toute la vérité".

Cette histoire n’a pas fini de nous surprendre, et pas positivement.