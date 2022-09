La mère de la petite fille tuée par des chiens voit sa condamnation suspendue par la justice.

La maman de Talya, une fillette de 8 ans, qui avait été tuée par des chiens de la famille, le 12 juillet 2021, a bénéficié de la clémence du tribunal. La sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut a suspendu, ce lundi matin, le prononcé de sa condamnation.

Talya vivait à Strépy-Bracquegnies avec sa mère et 4 chiens dont 2 de race American Staff, des chiens considérés comme des chiens d’attaque et qui sont soumis à une réglementation spécifique. La fillette de 8 ans est morte après avoir succombé aux blessures infligées par au moins un de ces chiens. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 2021, sa mère l’avait laissé seule dans le domicile en compagnie des animaux, c’est à ce moment-là qu’un des molosses, particulièrement agressif, l’a mordu à plusieurs reprises. Quand la police est arrivée sur place, le chien qui aurait mené l’attaque a été abattu, le second American staff a été placé à la SPA de La Louvière.

Le 27 juin 2022, le ministère public avait requis devant le tribunal correctionnel de Mons une peine d’un an d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire contre la mère poursuivie pour homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. Elle avait été maintenue depuis en liberté et avait strictement respecté son contrôle judiciaire