La mère de Dele Alli dément les propos de son fils : "Il n’a jamais été adopté et fréquentait l’une des meilleures écoles de Lagos"

Jeudi dernier, Dele Alli, ancien grand espoir anglais, s’était livré dans un entretien extrêmement poignant avec Gary Neville, l’ex-star de Manchester United. Une interview qui n’a visiblement pas plu à… sa mère, qui est sortie du silence pour démentir certains propos de l’actuel joueur d’Everton.

Lors de cet entretien de plus de 45 minutes, le milieu de terrain, désormais âgé de 27 ans, avait notamment révélé avoir été abusé sexuellement à l’âge de 6 ans, avoir vendu de la drogue à 8 ans et avoir été adopté à 12 "par une famille extraordinaire".

"Dele n’a jamais été adopté par personne. À l’âge de sept ans, il a fréquenté l’une des meilleures écoles de Lagos. Il n’a jamais été envoyé en Afrique pour le discipliner. C’est un mensonge flagrant. Il avait un chauffeur qui venait le chercher tous les jours à l’école. Nous avons tous les documents et photos de Dele avec son père depuis qu’il est né enfant. Quand il avait environ 13 ans, Dele a commencé à s’entraîner à MK Dons cinq jours par semaine. Donc, pour plus de commodité, il a commencé à rester chez son meilleur ami pendant la semaine, puis à rentrer à la maison le week-end. Il était difficile de le laisser vivre loin de chez moi, mais nous n’avions pas de voiture et c’était difficile pour moi de l’emmener à l’entraînement", a confié sa maman à OJB Sport.

Une sortie étonnante, quatre jours après les déclarations de son fils.

"On a dit que je souffrais d’alcoolisme et que je l’avais abandonné parce que je ne pouvais pas m’occuper de lui, mais c’est un mensonge. Je voulais lui donner la possibilité de réaliser son rêve, mais il était toujours mon fils et j’étais là pour lui chaque fois qu’il avait besoin de moi", a-t-elle conclu.