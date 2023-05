La mer, ce médicament universel où que l'on vive.

Si les stations balnéaires de la Méditerranée sont perçues comme des refuges idéaux pour passer le reste de sa vie en bonne santé, en réalité toute destination à proximité des littoraux est recommandée.

Telle est la conclusion d'une étude menée par une équipe de chercheurs européens et britanniques qui rapporte l'universalité des bénéfices de la mer. Parue dans la revue Communication Earth & Environment, cette analyse a en effet été réalisée en interrogeant plus de 15.000 personnes depuis l'Angleterre jusqu'en Australie en passant par la Belgique, la Bulgarie ou encore l'Irlande, l'Italie, l'Espagne et la France.

Si l'on prend l'exemple de l'Angleterre, la population vivant à moins de cinq kilomètres des côtes déclare un meilleur état général de santé par rapport aux années où elle habitait plus loin.

Il faudrait vivre entre moins d'un kilomètre et 2 km pour optimiser son potentiel d'être en bonne santé.

Une telle conclusion pose bien sûr question à l'heure où l'érosion des littoraux constitue l'une des problématiques majeures du dérèglement climatique. En 2019, une étude indiquait que si le niveau de la mer était rehaussée d'un mètre d'ici 2100, 190 millions de personnes devraient être déplacées.