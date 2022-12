"La mer à boire" de Blutch : réinventer la bande dessinée sans être compliqué

Dans le Déclic Culture, Julie Morelle accueille Thierry Bellefroid venu présenter la bande dessinée La mer à boire de Blutch.

Blutch est considéré comme l’un des tout grands auteurs français de bande dessinée. Il a notamment reçu le Grand Prix du Festival d’Angoulême en 2009. Cela fait cependant quelques années que l’auteur n’avait plus produit de choses par lui-même. Après être passé par des dessins et des scénarios des autres ou des adaptations, La mer à boire signe son grand retour complet.

Bruxelles est au cœur de La mer à Boire. Dès les premières pages, on peut y lire : "Bienvenue à Bruxelles. Son lac, sa place, ses montagnes, ses promenades, son casino." Le lecteur est d’emblée plongé dans un univers qui est en contradiction avec ce qui est écrit. Dans cette romance où il se met en scène, Blutch est à la recherche de sa compagne en 2004, date de leur rencontre. Il se joue des repères temporels, linguistiques et géographiques pour raconter l’amour qui fait perdre la raison et la logique des actes. Ceux-ci s’effacent au profit des pulsions, des envies et du désir.

On a un livre d’une beauté époustouflante. Chaque page est une page incroyable avec une mise en couleur qui est absolument somptueuse. Et en même temps on se dit 'mais il y avait moyen de réinventer la bande dessinée sans être compliqué ni abscons ni intellectuel. On peut le faire juste en étant jouissif.'

A cela, Thierry Bellefroid rajoute qu’il est "impossible de goûter tout le sel narratif dès la première lecture tant l’inventivité et les images sont époustouflantes".

La mer à boire de Blutch est disponible aux éditions 2024.