La ménopause : un sujet tabou au boulot

Quand elle survient, la ménopause pose bien souvent quantité de désagréments. Le souci, c’est que ces petits ennuis ne s’arrêtent pas quand on est au boulot. Et pourtant, la ménopause y reste un sujet tabou. On en parle avec Nicolas Evrard, journaliste pour "Plus Magazine" et chroniqueur dans "La Grande Forme."

Sueurs nocturnes, bouffées de chaleur, manque d’énergie, déprime... Autant de symptômes qui, pour certaines femmes, peuvent découler de la ménopause. Or, la ménopause est un sujet encore tabou, surtout au travail... La ménopause au travail, c’est un peu le même problème que l’endométriose ou les douleurs durant les règles : les employeurs ont tendance à l’ignorer, à faire comme si elle n’existait pas, ou comme si elle n’impactait que la vie privée.

"Et pourtant, quand on interviewe des femmes qui vivent leur périménopause - c’est-à-dire la période où se manifestent la plupart des symptômes - on se rend compte que ça peut avoir un solide impact sur le travail." explique Nicolas Evrard. Dans les faits, jusqu'à présent, en médecine du travail, la ménopause est un sujet très peu abordé. Peu de recherches ont été menées à ce propos, et il est probable que de nombreux troubles de la ménopause soient mal diagnostiqués.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.