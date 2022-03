La mendicité avec mineurs de moins de 16 ans interdite sur le territoire de la Ville de Bruxelles

Les autorités de la Ville de Bruxelles vont interdire la mendicité des adultes accompagnés de mineurs de moins de 16 ans. Ce nouveau règlement sera présenté lors du conseil communal de ce lundi. En cas d'infraction, l'amende administrative pourra être de 350 euros maximum. Mais en avant d'en arriver à la phase de répression, la Ville veut d'abord passer par la médiation et la prévention.

Comment? Comme le précise le règlement, tout agent de police sera d'abord tenu, au premier contact avec le mendiant accompagné d'un mineur de moins de 16 ans, de l'informer de l'interdiction mais aussi, de "l’obligation scolaire des enfants de 5 à 18 ans dont il a la responsabilité", des missions d'accompagnement mises en place par le CPAS, "du droit de bénéficier pour les enfants de deux mois et demi à trois ans, d’une place dans un milieu d’accueil de la Ville en ayant l’intégralité des frais de l’accueil pris en charge par la Ville".

Prévention

Sera également rappelé aux parents la possibilité "d'inscrire tout enfant de trois ans à 18 ans dans une école de la Ville et de voir l’intégralité des frais scolaires pris en charge par la Ville (en ce compris le repas de midi dans le fondamental)".

L'objectif du règlement n'est donc pas de punir en première intention mais d'accompagner. "La Ville renforce le travail de rue et de prévention pour aller proactivement à la rencontre de ce public afin de le sensibiliser à l’importance d’assurer un cadre de vie sécurisant et épanouissant aux enfants, de mettre en œuvre les conditions nécessaires au bon développement de l’enfant, de l’éducation et de l’obligation scolaire et de leur proposer une écoute, un soutien et un accompagnement psychosocial global afin de favoriser leur insertion sociale et leur donner accès aux droits."

Même si "la médiation locale sera toujours privilégiée en cas de sanction", une amende peut tomber notamment en cas de récidive dans les 24 mois.

Réseaux de mendicité et exploitation des familles

La mendicité des mineurs est une problématique récurrente pour les grands centres urbains. Le débat a souvent été intense entre pro et anti sanctions. On le rappelle: la mendicité n'est plus interdite depuis 1993. Mais les Villes et communes peuvent l'encadrer ou la réguler. Depuis 2017, la Ville de Bruxelles planche sur un règlement autour de la mendicité.