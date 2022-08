"La mendicité agressive à Namur, ça suffit" : Maxime Prévot va renforcer les contrôles policiers

"La mendicité agressive et envahissante, ça suffit", voilà l’intitulé du communiqué rédigé par le Bourgmestre de Namur. Dans cette communication, Maxime Prévot reconnaît qu’il existe un problème et promet de renforcer les contrôles policiers dans les zones les plus touchées. Les plaintes des citoyens se multiplient depuis plusieurs mois.