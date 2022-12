La menace nucléaire : la bombe comme arme politique

A côté de ces incidents, il y a aussi des crises plus larges, mais qui ont souvent été oubliées. Le quasi-état de guerre entre la Chine et l’URSS, en Sibérie, en 1969, est un bon exemple. C’était lointain et en occident tout le monde l’a oublié. Mais en Chine, c’est un véritable vent de panique qui a soufflé.

" A partir de 1956, Nikita Khrouchtchev lance la déstalinisation en URSS. Cette mise en cause du chef suprême ne plaît que très moyennement à Mao, qui se sent bien des points communs avec le " petit père des peuples ". C’est vraiment le début de la séparation du bloc communiste en deux parties, les Soviétiques d’un côté et les maoïstes de l’autre. Ils se livrent à une compétition extrêmement forte, en particulier à destination des pays en développement, et des non-alignés à l’époque. Le point de cristallisation sera la frontière sino-soviétique en Sibérie. Le dessin de cette frontière, remonte aux traités inégaux du XIXᵉ siècle. Son tracé n’est pas clair. Les Chinois revendiquent un certain nombre d’îles au milieu du fleuve Amour et les Soviétiques font la même chose. Il y aura de véritables combats au sol. La peur de l’utilisation de la bombe par les Soviétiques apparaît rapidement côté chinois. Il y aura ce que l’on a appelé la grande peur chinoise. Les forces armées chinoises seront dispersées, le gouvernement, y compris Mao va quitter Pékin. Ils sont convaincus que les Soviétiques vont frapper les grandes villes chinoises. En fait, côté soviétique, il n’y a pas eu volonté d’attaquer Pékin. En revanche, la grande peur, elle, a bel et bien existé du côté chinois, ça c’est évident. "

En fait, en analysant ces moments de crises nucléaires, Jean-Marc Le Page tire une conclusion plus générale. C’est toujours le caractère émotionnel qui l’emporte sur le caractère rationnel, dans le souvenir qu’il en reste.

" On a vraiment cette impression d’avoir été au bord du gouffre un nombre presque incalculable de fois depuis 1945. En fait, on nous fait volontairement peur. C’est l’outil politique et diplomatique par excellence, on touche aux émotions, on touche à l’opinion publique. Et lorsque les Russes embourbés dans leur guerre en Ukraine, brandissent même indirectement, cette menace, on voit bien la réaction que ça provoque. Lorsque ce sera terminé, ce qui restera, c’est cette grande peur. Regardez les bombardements autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Sa mise en danger est quand même extrêmement faible, mais cela va faire la une des journaux et parce que ça provoque une certaine émotion, ça provoque une peur. C’est cela qui marque les esprits et surtout la mémoire.

Même s’il compile les évènements où le recours à l’arme nucléaire a été envisagé, ce livre prend bien soin de relativiser le risque encouru. Il nous donne d’ailleurs pour preuve que nous avons oublié la majorité d’entre elles. Un appel au calme et au sang-froid salutaire en ces temps troublés…