La mémoire : pourquoi et comment l’entretenir ?

La mémoire est le processus biologique qui permet de stocker et de restituer des informations. Elle s’appuie sur des réseaux de neurones du cerveau. On peut faire une grande distinction entre la mémoire de travail/immédiate, qui nous permet de stocker et manipuler une quantité très limitée d’informations pour réaliser une tâche qui est en court. Exemple : Pour faire un calcul mental, on doit le garder en mémoire quelques secondes le temps de le résoudre. Et la mémoire à long terme. Dès qu’on dépasse ce délai de quelques secondes, on entre dans la mémoire à long terme. Dans cette mémoire à long terme, on distingue trois grands types de mémoires :

La sémantique, les connaissances générales : savoir que la capitale de la Belgique est Bruxelles, bien que cela ne fasse pas forcément référence à un moment de notre vie. Ou encore, les connaissances par rapport à son métier.

La procédurale : la mémoire des actions, des procédures. Cette mémoire est très robuste et beaucoup plus résistante à l’oubli. On n’oublie pas de se brosser les dents, de nouer ses lacets ou de faire du vélo.

L’épisodique, ce qu’on a personnellement vécu : ça peut être des faits récents ou des faits anciens. Exemple : on se souvient de la naissance de notre premier enfant ou de ce qu’on a mangé ce matin.