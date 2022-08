La Megachile lagopoda, une abeille rare, à nouveau observée en Flandre

"La Megachile lagopoda avait déjà été remarquée en Wallonie et dans le nord de la France, mais cette espèce est extrêmement rare. Dans le sud du pays, elle a été récemment vue dans les environs de Tournai, dans le Hainaut, et à Tellin, en province du Luxembourg", ajoute-t-il.

Les mâles, imposants, sont difficiles à distinguer d'autres abeilles de la même famille. Par exemple, leur "cousine" Megachile maritima arbore les mêmes attributs, à la différence que ses yeux sont verts quand ceux de la Megachile lagopoda sont noirs, et qu'elle présente un duvet orangé à l'extrémité de ses tarses (la dernière partie de la patte). "Et comme son nom l'indique, la Megachile maritima vit dans des biotopes chauds et sablonneux, mais aussi les landes sèches et les pelouses calcaires", conclut M. Gevaert.