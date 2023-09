'La méfiance du gibier', de Stéphane Guyon : plongée dans un métier de l’ombre, celui d’agent de sécurité

Stéphane Guyon a souhaité ce regard candide du héros au départ, "pour pouvoir ensuite créer le contraste avec le regard plus distancié, plus ironique qu’il va avoir sur la fin du texte".

On peut y lire l’évolution du narrateur qui, au début, est dans une forme d’obéissance par rapport à ce qu’on lui demande d’être, puis qui, petit à petit, va s’affirmer et en même temps, perdre cette candeur. Il va se retrouver malgré lui délégué du personnel, il va assister à un conseil d’administration, il va découvrir et s’affirmer. Une conscience politique va émerger.

Mais c’est grâce aux livres que le héros parvient surtout à s’affirmer…

La suite est à découvrir dans ce livre singulier sur le peuple invisible, déclassé, qui permet au monde de tourner : La méfiance du gibier, aux éditions de L’Arbre vengeur.