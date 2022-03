La médiation animale, une alternative aux thérapies classiques

Ann Vandenplas a tenté l'expérience. Son avis

"Alors moi j’ai toujours constaté que le contact avec les animaux me faisait un bien fou. Du coup, comme tout le monde, j’ai eu des périodes de vie où je voyais un psychologue et je voulais vraiment tester une séance avec un animal. ET sincèrement, aucun des thérapeutes que j’ai vu ne savait me guider, ils en avaient vaguement entendu parler. Et donc ça restait un peu mystérieux. Est-ce qu’on fait une séance avec le chien à côté de soi ? Ca ressemble à quoi une séance de médiation animale ?"

"Une amie à moi connaissait le centre IZIS. C’est un centre qui donne des formations en médiation animale aux praticiens et qui propose des formules de séance individuelle et collective. Cela s’adresse absolument à tout le monde. Quand on arrive, il y a des poules, un canard, des chiens, des lapins et on nous invite à voir avec quel animal on a envie de travailler.

Et déjà notre choix peut avoir du sens et permet d’aborder des questions plus profondes. Un ado par exemple qui ferait le choix d’un animal plus timide peut expliquer pourquoi il se reconnaît, peut-être que lui aussi se reconnaît dans ce comportement…

De mon côté, il y a un des chiens du centre avec qui ça a directement cloppé, alors on s’est installés avec la psychologue et a commencé cette fameuse séance triangulaire. Le chien ne m’a pas lâché de la séance et je me souviens qu’elle m’a dit que les animaux étaient très calmes et apaisés à mon contact. Ca m’a donné un sentiment d’être adéquate.

C’est aussi très particulier de discuter de choses difficiles avec cette vie autour de soi puisque les animaux gambadaient autour de moi dans la nature. Quelque chose est plus léger, plus doux. ET le fait de caresser un animal pendant que vous évoquez des choses plus compliquées est aussi très réconfortant.

Je pense que pour des parents qui ont un enfant par exemple qui s’est beaucoup renfermé sur lui-même et qui sont perdus, c’est une alternative à une thérapie plus classique à essayer.

Centre IZIS

https://www.centredezootherapie.be/