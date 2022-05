La médiation animale, ou zoothérapie, une alternative aux thérapies classiques

Notre chroniqueuse Ann Vandenplas, grande fan des animaux, s’est rendue au centre IZIS et a testé la "zoothérapie" ou "médiation animale" encore fort méconnue. Elle nous en parle dans Tendances Première.

Cela fait bien longtemps que la médiation animale existe. Il y a 200 ans déjà, on pouvait trouver des animaux dans des hôpitaux pour "aliénés". On avait déjà constaté que les patients atteints de maladie mentale devenaient plus autonomes et s’occupaient mieux d’eux-mêmes en prenant en charge des animaux. Mais ce n’est vraiment que dans les années 1960 que la zoothérapie devient vraiment une pratique. Elle est cependant encore assez méconnue. Il n’y a ainsi pas de subsides pour ce genre de soins.