La médaille et le diplôme du Nobel de Littérature de Maurice Maeterlinck sont à vendre

La médaille et le diplôme reçus par l’auteur Maurice Maeterlinck lorsqu’il a remporté le prix Nobel de Littérature en 1911 ont été mis aux enchères par la maison de ventes Sotheby’s. Le poète et dramaturge est le seul Belge à avoir remporté un Nobel de Littérature.

La médaille, en or 22 carats, a un diamètre de 65 millimètres et présente, sur un côté, le portrait du philanthrope suédois Alfred Nobel ainsi que ses dates de naissance et de décès. Sur l’autre face de la médaille figurent la représentation d’un poète et de sa muse ainsi que le nom du lauréat du prix. On peut également y lire un vers de l’Enéide de Virgile : "Inventas vitam iuvat excoluisse per artes" ("en inventant les arts, on embellit notre vie").

Le diplôme est un parchemin peint disposé dans une couverture en cuir de maroquin bleu nuit sur laquelle figurent les armoiries de la Suède et la devise de l’Académie suédoise : "Talent et Goût" ("Snille och smak"). L’ensemble du décor se compose, notamment, d’un entrelacement de branches et de feuillages sur un fond de ciel étoilé où nichent des oiseaux au plumage rouge et bleu.

plus d'infos sur le site de Sotheby's