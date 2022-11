La mécanique du sport automobile, ça s’apprend sur le tas, au rallye du Condroz

Des élèves de troisième et quatrième secondaires participent, ces samedi et dimanche, au rallye du Condroz. Leur professeur de mécanique automobile a mis sur pied plusieurs "stages d’observation": ces garçons sont intégrés dans les équipes d’assistance de l’une ou l’autre écurie. Et pas des moindres : parfois, ils s’occupent de la voiture en tête de la course.

Evidemment, ils assurent des tâches de base : nettoyer les jantes, préparer les pneus, vérifier les pressions. Pas question d’intervenir plus directement, au risque parfois de ressentir une certaine frustration. Mais ils mesurent déjà à quel point le métier de préparateur d’un bolide des sports moteurs est différent du travail en garage : ça n’a pas grand-chose à voir avec un changement de plaquettes de frein ou une vidange d’huile. Et ils découvrent l’attrait de ce qui pourrait, à l’avenir, devenir leur métier.