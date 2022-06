"La mécanique de l'ombre", un thriller psychologique porté par François Cluzet

L'acteur culte du cinéma français a trouvé dans ce film une occasion de se renouveler. C'était en effet la première fois qu'on lui proposait ce genre cinématographique, un "film d'espionnage" avec un fond politique important. Il dévoilait à Hugues Dayez lors de la sortie du long-métrage en 2016 :

J'ai été conquis tout de suite par ce scénario, je l'ai trouvé parfaitement abouti. Il y avait toute l'intrigue, le suspense, des scènes vraisemblables.

Et quand le comédien a appris avec quels partenaires il allait jouer, il a été encore plus convaincu. Denis Podalydès, Sami Bouajila et Simon Abkarian font aussi partie de la distribution de ce film haletant.

